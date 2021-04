Amaliazorg completeert raad van toezicht

Jacco Hoffmans vervangt Marjolein Verstraeten die vanwege de aanvaarding van de positie van bestuurder van St. Jozefoord in Nuland haar rol als toezichthouder bij Amaliazorg heeft neergelegd.

De komst van Vivienne van Seggelen betekent een uitbreiding binnen de raad van toezicht. Eerder was de portefeuille vastgoed en financiën bij een lid belegd. Besloten is om vastgoed en financiën voortaan bij twee afzonderlijke leden te beleggen.

Vivienne van Seggelen is bedrijfskundige en heeft als directielid in diverse non-profitorganisaties gewerkt, onder meer in de zorg. Op dit moment is ze werkzaam als projectleider verbetering bedrijfsvoering bij Radar – een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Limburg. In haar rol als toezichthouder focust zij zich vooral op financiën en ICT vanwege haar ruime ervaring als concerncontroller bij diverse organisaties.

Jacco Hoffmans is eigenaar van ANDERS organisatieadvies – een bureau voor interim-management en organisatievernieuwing in de zorg. Vanuit die organisatie is hij op dit moment actief als interim manager van het gezondheidscentrum van Pergamijn, een middelgrote instelling voor gehandicaptenzorg in Sittard.

Amaliazorg is een kleine Noord-Brabantse zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. De organisatie is gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie.