Amarant-bestuurder houdt toezicht bij Oktober

Peter van den Broek is per 1 februari 2020 benoemd als lid van de raad van toezicht van Oktober met als aandachtsgebied financiën en vastgoed. Hij volgt in deze rol Jan Leijsen op.

Van den Broek is momenteel nog lid van de raad van bestuur van Groenhuysen. Per 1 februari 2020 is hij benoemd als lid van de raad van bestuur van Amarant. Van den Broek heeft ruime ervaring in de zorg. Zijn primaire aandachtsgebieden zijn vraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering, huisvesting, informatiemanagement en ICT.

Oktober -voorheen bekend als Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK)- is een ouderenzorgorganisatie met woonzorglocaties, revalidatiecentra, zorgboerderijen, hospice, thuiszorg en welzijndiensten in de regio de Kempen, Veldhoven en Waalre. Met circa 1900 medewerkers en bijna 1000 vrijwilligers biedt Oktober een breed palet van zorg- en dienstverlening.