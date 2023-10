Amarant mag woongroep niet zomaar sluiten

Zorginstelling Amarant Groep had een woongroep voor meervoudig gehandicapten in Waalwijk niet mogen sluiten.

De organisatie deed dit omdat de huisartsenzorg in het geding was, maar volgens de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg staat het besluit niet in verhouding tot de persoonlijke belangen van de cliënten.

Voldoende alternatieven

Volgens de commissie heeft Amarant onvoldoende onderzocht of er alternatieven voorhanden zijn om de groep bijeen te laten op die locatie in de wijk. Daarnaast vindt de commissie dat tijdens de procedure de zorgaanbieder ‘te weinig oog heeft gehad voor de communicatie en informatie’.

Vijf van de zes bewoners dienden een klacht in toen begin dit jaar duidelijk was dat woongroep De Stalhouderij zou sluiten en ze verplaatst zouden worden naar verschillende locaties.