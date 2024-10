Amarant verwelkomt nieuwe toezichthouder

Inge Bongers is sinds 1 april 2023 hoogleraar Duurzame Innovatie voor Mentale Gezondheid bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de universiteit van Tilburg. Daarvoor was zij bijzonder hoogleraar Evidence Based Management van Innovatie GGZ bij Tranzo, onderzoeksprogrammaleider bij GGz Eindhoven en academisch directeur MBA-Health bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Naast haar leerstoel is Bongers toezichthouder van Salios.

Zorginnovatie

Het integreren van sociale en technologische oplossingen voor toekomstbestendige zorg en regiebevordering van burgers en patiënten is haar aandachtsgebied. “Bongers speelt een belangrijke rol in diverse samenwerkingsverbanden, waaronder de Academische Werkplaats ‘Digital Health and Mental Wellbeing’, en is actief betrokken bij de transformatie van het sociaal domein in samenwerking met de Gemeente Tilburg”, meldt Amarant.

Op 1 november treedt ze toe tot de raad van toezicht van Amarant, een gehandicaptenzorgorganisatie met zo’n 6.000 cliënten, 5.000 medewerkers en 1.300 medewerkers. “Met haar benoeming versterkt Amarant haar toezicht met brede expertise op het gebied van sociale en technologische zorginnovatie, mentale gezondheid en duurzame transformatie binnen het sociaal domein.”