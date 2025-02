Nieuwe toezichthouders voor Prisma

Pasveer en Van Boxtel treden aan als opvolgers van de vertrekkende leden bij Prisma, Jacqueline Kuppens en Cristel Poortenaar.

Katinka van Boxtel

Van Boxtel is lid van de raad van bestuur bij Archipel Zorggroep, waar zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft voor de aansturing van de organisatie. Van Boxtel heeft een uitgebreide achtergrond in strategisch management binnen de zorg- en welzijnssector en heeft een passie voor inclusie en diversiteit. Van Boxtel is benoemd als lid van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.

Annette Pasveer

Pasveer is directeur van VolkerWessels Inclusief; het interne leer-werkbedrijf dat zich richt op sociaal ondernemen en het bieden van kansen in de bouw en infra aan mensen met een ondersteuningsbehoefte. Haar ervaring in governance en verandermanagement stelt haar in staat om Prisma te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes voor de toekomst. Annette vervult binnen de raad van toezicht een rol in zowel de commissie Vastgoed als de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.