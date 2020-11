Amazon stort zich op medicijnverkopen

Klanten van Amazon Pharmacy kunnen de aankoop bij het bedrijf doen met behulp van hun zorgverzekering. Prime-leden die geen gebruik maken van hun verzekering komen in aanmerking voor kortingen op generieke en merkgeneesmiddelen op de site van Amazon of bij ongeveer 50.000 deelnemende apotheken.

Amazon’s nieuwe dienst komt meer dan twee jaar na de overname van PillPack, een bekende onlineapotheek. Amazon betaalde destijds 753 miljoen dollar voor die deal. Met de apotheekdiensten gaat Amazon de concurrentie aan met apothekersbedrijven als CVS Health en Walgreens Boots Alliance, de twee grootste ketens in de VS. Ook rijdt Amazon concurrent Walmart in de wielen. De supermarktketen biedt al de mogelijkheid voor de onlineaankoop van medicijnen op recept.

Volgens kenners valt er nog veel te winnen bij de verkoop van medicijnen online. Daarin wordt nu vooral uitgeblonken in inefficiëntie. De medicijnmarkt is alleen in de VS al goed voor jaarlijks vier biljoen dollar aan omzet. (ANP/BLOOMBERG)