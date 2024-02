Ambiq wijzigt raad van toezicht

Ambiq voerde in januari een aantal wijzigingen door in de raad van toezicht. Henk van der Zwam nam het voorzitterschap over van Laurent de Vries. Monique Kavelaar trad als nieuw lid toe tot de raad.

Van der Zwam is opgeleid als politieofficier en heeft aan de Universiteit van Amsterdam Informatiemanagement gestudeerd, zo laat de specialistische zorgaanbieder in Noord- en Oost-Nederland weten. Na een carrière binnen de politie, met name in de opsporing en daarna als korpschef van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid, heeft hij in 2014 de overstap gemaakt naar de zorg. Sinds die tijd is hij voorzitter van de raad van bestuur van Carinova, een vvt-organisatie in Overijssel.

Kavelaar is opgeleid tot orthopedagoog en heeft aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam Beleid en Management in de Gezondheidszorg gestudeerd. Na diverse bestuursfuncties bij onder andere Pluryn, brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de GGD, is zij momenteel in het dagelijks leven actief als bestuurder bij 113 Zelfmoordpreventie.