Ambulance en ziekenhuis in Utrecht wisselen digitaal gegevens uit

Gegevens over de situatie van een patiënt zijn op de Spoedeisende hulp (SEH) voordat de patiënt zelf het ziekenhuis binnenkomt. “Daarmee kan het ziekenhuis de patiënt beter en sneller helpen en kan de ambulance van de RAVU, de regionale ambulancedienst, sneller de weg op voor een nieuwe zorgverlening”, zo laten de samenwerkende partijen weten.

Andere ziekenhuizen volgen

Op korte termijn volgt digitale gegevensuitwisseling tussen het Diakonessenhuis en de Huisartsenpost in het Diakonessenhuis. De andere ziekenhuizen in de regio volgen naar verwachting later dit jaar met de uitwisseling met ambulances.

Trijn

Dit resultaat komt voort de samenwerking tussen Trijn, RAVU en het Diakonessenhuis. Trijn is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) voor alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Utrecht – Amersfoort. Deze uitwisseling is mede mogelijk door het landelijk programma ‘Met Spoed Beschikbaar’, dat de gegevensuitwisseling in de acute zorg ondersteunt.