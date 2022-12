Ambulanceverpleegkundigen springen bij op SEH Tjongerschans

De SEH van Tjongerschans heeft al langere tijd te maken met een tekort aan gediplomeerde SEH-verpleegkundigen. Vacatures blijven onvervuld en de druk op de huidige medewerkers neemt hierdoor toe. Daarom slaan Kijlstra Ambulancezorg en Tjongerschans de handen ineen.

Bijspringen

Vanuit Kijlstra Ambulancezorg is er nu 1 fte beschikbaar – verdeeld over drie medewerkers – om mee te werken op de SEH. In eerste instantie voor een periode van 5 maanden. Deze ambulanceverpleegkundigen hebben ziekenhuiservaring en deden eerder de opleiding tot Intensive Care (IC) of Cardio Care (CC)-verpleegkundige met aanvullend de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. “We staan allemaal voor hetzelfde doel, namelijk het bieden van goede patiëntenzorg”, geeft regiomanager Erik Smit van Kijlstra Ambulancezorg aan. “Wij zitten ruimer in onze formatie en zijn blij dat we kunnen helpen.”

De meerwaarde is groter dan alleen het oplossen van het personeelstekort, aldus Tjongerschans. Zo draagt de uitwisseling van personeel bij aan de ketenzorg, omdat medewerkers inzicht krijgen in elkaars werkprocessen en dit beter op elkaar kunnen afstemmen. Ook verstevigt het de onderlinge samenwerking: medewerkers leren elkaar beter kennen en er is meer begrip voor elkaar. Daarnaast zorgt het voor extra werkuitdaging door te wisselen van werkplek binnen de acute zorg.