Amerpoort en Sherpa willen fuseren. “Bij beide organisaties groeit het besef dat we samen meer kunnen realiseren voor cliënten en medewerkers door samen te gaan als één organisatie”, aldus Amerpoort. Afgelopen maandag hebben de bestuurders van de gehandicaptenzorgorganisaties een overeenkomst ondertekend.

De gehandicaptenzorgaanbieders zijn in Baarn al sinds 1969 buren van elkaar. Op verschillende gebieden en in diverse projecten werken medewerkers steeds meer samen en delen ze kennis met elkaar. Daarnaast delen Amerpoort en Sherpa een gezamenlijk gezondheidscentrum. “Amerpoort en Sherpa delen dezelfde maatschappelijke opdracht, hebben dezelfde kijk op de toekomst van de gehandicaptenzorg en bieden grotendeels dezelfde zorg en ondersteuning aan vergelijkbare doelgroepen in aangrenzende regio’s”. aldus Amerpoort.

Besluit

Op 18 september 2023 tekenden de bestuurders van Amerpoort en Sherpa een overeenkomst met daarin afspraken over het onderzoeken van de effecten van een eventuele fusie. Samen met de medezeggenschapsraden gaan beide organisaties de komende maanden een proces in van onderzoek en advies. De beslissing wordt naar verwachting begin januari 2024 genomen.