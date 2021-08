Amerpoort krijgt nieuwe bestuurder

Janssen was tot voor kort directeur van Laborijn, een uitvoerder van de participatiewet. Daarvoor was hij directeur van Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening in de regio Arnhem. “Hier heb ik opnieuw ontdekt hoe belangrijk het is dat juist mensen met een (verstandelijke) beperking zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. In dat leven zo veel mogelijk zelf de regie hebben is daarin een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen in het werk, maar ook op andere levensgebieden zoals wonen of vrije tijd. Mede daarom maak ik de overstap naar Amerpoort”, zo laat de nieuwe bestuurder weten.