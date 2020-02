Amersfoortse ambulancepost dringend op zoek naar nieuwe plek

Ambulancevoorziening RAVU is dringend opzoek naar andere huisvesting voor de Amersfoortse ambulance post Zonnehof. De verhuizing naar Meander Medisch Centrum is namelijk vooralsnog van de baan.

Voor het einde van 2020 moet de regionale ambulancedienst van de huidige standplaats Amersfoort Centrum zijn vertrokken, en naar een nieuwe post zijn verhuisd. De huisvesting aan de Zonnehof is namelijk verouderd en geeft problemen. Nieuwe ambulances kunnen door hun hoogte niet in standplaats Amersfoort Centrum worden gestald, wat de situatie nog urgenter maakt. Dat meldt De Stentor.

Idee van de baan

De ambulancepost zou aanvankelijk verhuizen naar het medisch centrum aan de Maatweg in Amersfoort, maar dat plan is van de baan. De ziekenhuisdirectie zag van het idee af, omdat de opheffing van psychiatrisch centrum SymforaMeander ruimte in het gebouw vrijmaakte voor de operatiekamers. Gemeente Amersfoort voert momenteel gesprekken over andere locaties in de stad.

RIVM ingeschakeld

De verhuisnood is extra hoog omdat niet alle nieuwe ambulances door hun hoogte in de garages van de verouderde standplaats passen. Daarom is de post genoodzaakt om oudere modellen in te zetten. Vanwege de complexiteit van de situatie heeft RAVU deskundige hulp van het RIVM ingeschakeld.