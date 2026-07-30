Amphia en Thebe leveren meer ziekenhuiszorg thuis aan patiënten met botontkalking die risico lopen op een heupfractuur. Een jaar geleden startten het ziekenhuis van Amphia en thuiszorgorganisatie Thebe met het toedienen van Aclasta (botversterker) aan huis voor patiënten met botontkalking. Er zijn ruim 320 patiënten in zorg binnen dit traject en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar minimaal zal verdubbelen.

Riekie van Beers, verpleegkundig specialist, behandelt onder andere botontkalking (osteoporose) en legt uit: “Aclasta is een botversterkend medicijn dat helpt om botontkalking te behandelen en het risico op botbreuken te verkleinen. Voorheen moesten patiënten voor elk Aclasta infuus voor controle naar het ziekenhuis komen. Nu kan het via digitale vragenlijsten en laboratorium controle die we digitaal beoordelen, in veel gevallen veilig thuis plaatsvinden. Daarmee ontvangen patiënten de juiste zorg op de juiste plek én wordt de druk op de ziekenhuiszorg verminderd.”

Samenwerking

Amphia Thuis verzorgt de monitoring van patiënten op afstand, terwijl Thebe in de meeste gevallen de toediening uitvoert. Uniek is dat de gegevens van de behandeling direct worden geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. Hierdoor blijven zorgverleners altijd beschikken over actuele informatie over de patiënt.

Preventie heupfracturen

Binnen de geriatrie ligt de focus steeds meer op het voorkomen van nieuwe botbreuken bij patiënten van 70 jaar en ouder. Daarom is er tijdens een opname na een heupfractuur aandacht voor mogelijke botontkalking. Sinds mei vorig jaar kunnen deze patiënten, volgens de richtlijn, na hun operatie een eerste behandeling met Aclasta krijgen: standaard vanaf 75 jaar en tussen de 70 en 75 jaar alleen bij kwetsbaarheid. Inmiddels hebben ongeveer 150 patiënten deze behandeling ontvangen. De verdere begeleiding verloopt via de polikliniek Interne Geneeskunde en Amphia Thuis.

Minder ziekenhuisbezoek

De gezamenlijke aanpak draagt volgens Amphia en Thebe bij aan betere zorg voor patiënten én aan een efficiëntere inzet van ziekenhuiscapaciteit. Door meer patiënten preventief te behandelen met botversterkers kunnen toekomstige complicaties en nieuwe botbreuken worden voorkomen. Daarnaast zorgt monitoring op afstand ervoor dat patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen.