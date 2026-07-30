Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Amphia en Thebe leveren meer ziekenhuiszorg thuis

,

Amphia en Thebe leveren meer ziekenhuiszorg thuis aan patiënten met botontkalking die risico lopen op een heupfractuur. Een jaar geleden startten het ziekenhuis van Amphia en thuiszorgorganisatie Thebe met het toedienen van Aclasta (botversterker) aan huis voor patiënten met botontkalking. Er zijn ruim 320 patiënten in zorg binnen dit traject en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar minimaal zal verdubbelen.

Riekie van Beers, verpleegkundig specialist, behandelt onder andere botontkalking (osteoporose) en legt uit: “Aclasta is een botversterkend medicijn dat helpt om botontkalking te behandelen en het risico op botbreuken te verkleinen. Voorheen moesten patiënten voor elk Aclasta infuus voor controle naar het ziekenhuis komen. Nu kan het via digitale vragenlijsten en laboratorium controle die we digitaal beoordelen, in veel gevallen veilig thuis plaatsvinden. Daarmee ontvangen patiënten de juiste zorg op de juiste plek én wordt de druk op de ziekenhuiszorg verminderd.”

Samenwerking

Amphia Thuis verzorgt de monitoring van patiënten op afstand, terwijl Thebe in de meeste gevallen de toediening uitvoert. Uniek is dat de gegevens van de behandeling direct worden geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. Hierdoor blijven zorgverleners altijd beschikken over actuele informatie over de patiënt.

Preventie heupfracturen

Binnen de geriatrie ligt de focus steeds meer op het voorkomen van nieuwe botbreuken bij patiënten van 70 jaar en ouder. Daarom is er tijdens een opname na een heupfractuur aandacht voor mogelijke botontkalking. Sinds mei vorig jaar kunnen deze patiënten, volgens de richtlijn, na hun operatie een eerste behandeling met Aclasta krijgen: standaard vanaf 75 jaar en tussen de 70 en 75 jaar alleen bij kwetsbaarheid. Inmiddels hebben ongeveer 150 patiënten deze behandeling ontvangen. De verdere begeleiding verloopt via de polikliniek Interne Geneeskunde en Amphia Thuis.

Minder ziekenhuisbezoek

De gezamenlijke aanpak draagt volgens Amphia en Thebe bij aan betere zorg voor patiënten én aan een efficiëntere inzet van ziekenhuiscapaciteit. Door meer patiënten preventief te behandelen met botversterkers kunnen toekomstige complicaties en nieuwe botbreuken worden voorkomen. Daarnaast zorgt monitoring op afstand ervoor dat patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:02 Amphia en Thebe leveren meer ziekenhuiszorg thuis
28 jul 2026 Brancheorganisaties ontwikkelen handreiking voor veilig AI-gebruik
28 jul 2026 Nationaal Hitteplan vanaf woensdag actief in vier provincies
24 jul 2026 Nederland is koploper langdurige zorg, maar telt op één na minste ziekenhuisbedden van de EU
8 jul 2026 Wet medezeggenschap voldoet, succes valt of staat met bestuur

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties