Amphia verkoopt ziekenhuisterrein aan bouwbedrijf

Amphia heeft het ziekenhuisterrein in Oosterhout verkocht aan de Nederlandse Bouw Unie (NBU). De ontwikkelaar wil in het gebied ongeveer vierhonderd woningen bouwen.

De geplande overdracht vindt plaats in januari 2025. Op dat moment wisselt het gebouw van eigenaar en huurt Amphia tijdelijk het pand van de nieuwe eigenaar NBU. Amphia huurt het pand totdat de renovatie van het nieuwe Amphia-gebouw gereed is.

Als Amphia is verhuisd, wordt de bestaande ziekenhuisflat gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw. “Wij zijn blij met de deal”, zegt Amphia-bestuurder Ivo Vergouwen. “Dit is een mijlpaal, goed voor ons en goed voor Oosterhout.”

Ontwerp komt nog

Een besluit over een parkeervoorziening op het terrein volgt later. Eerst moet duidelijk zijn hoe Amphia zorg blijft bieden in Oosterhout en hoe het ontwerp van het gebied er uit komt te zien. Amphia verwacht hier in een later stadium meer duidelijkheid over te kunnen geven.