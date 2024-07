Amstelland tekent opnieuw contract voor zorgherschikking met Amsterdam UMC

In de overeenkomst worden patiënten die geen academische- of derdelijns zorg hebben hebben, verwezen naar tweedelijns- ziekenhuiszorg. Sinds 2019 werken de ziekenhuizen al samen hierin.

Herbevestiging

“Samen werken we middels zorgherschikking al jaren samen aan het bieden van passende medisch specialistische zorg. Voor onze patiënten, voor onze verwijzers, alsmede voor onze medisch specialisten en medewerkers is deze tripartite ondertekening een herbevestiging van de zorgvuldige werkwijze die inmiddels ook een voorbeeld is geworden voor andere zorgpartners.” geeft Sophia de Rooij aan, bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Amstelland.

Nieuw in de samenwerkingsovereenkomst is dat er een duidelijke relatie is gelegd met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het belang van regionale samenwerking (regiobeelden).

Het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf van Ziekenhuis Amstelland is in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst als partij opgenomen en ondersteunt de overeenkomst.