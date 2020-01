“De komst van Pieter Stenger geeft ons de ruimte om op zoek te gaan naar een geschikte vaste bestuurder, zonder dat dit ten koste gaat van de besturing van Amstelring”, zegt Anky Atzema, voorzitter van de raad van toezicht van Amstelring.

Stenger heeft jarenlange ervaring als bestuurder en manager in de zorg, zo laat Amstelring weten. In zijn laatste functie was hij werkzaam als bestuurder van CJG Rijnmond, een organisatie die actief is in de jeugdgezondheidszorg.