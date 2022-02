Amstelring bouwt Holmkwartier in Hoofddorp

Zorginstelling Amstelring en gemeente Haarlemmermeer hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie van Holmkwartier in Hoofddorp. Op het terrein van het verpleeghuis Bornholm komen naast twee zorggebouwen maximaal 260 zorgeenheden, 225 woningen en enkele maatschappelijke voorzieningen, zo is in de afspraken vastgelegd.

Dat meldt Amstelring op 15 februari. De verwachting is dat de twee nieuwe zorggebouwen in 2024 klaar zijn, zodat het verouderde woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove gesloopt kan worden. Daarna zullen de woningen gebouwd worden. Om de realisatie van Holmkwartier mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit ligt begin juni ter inzage voor omwonenden en betrokkenen.

“We zijn heel blij met dit nieuwbouwplan dat veel meer is dan de broodnodige verpleeghuiszorg. Amstelring wil zorg, ondersteuning, begeleiding en service blijven leveren aan de Hoofddorpers”, zegt Jeroen Lambriks, bestuurder van Amstelring. “En we willen dat ouderen blijvend deel uitmaken van de samenleving. Dat kunnen we mogelijk maken in een inclusieve wijk, waar generaties echt met elkaar samenleven en naar elkaar omkijken. Het nieuwe Holmkwartier kan straks ook een fijne werkplek zijn voor iedereen. We denken dan ook aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.”