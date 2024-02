Amstelring en Bardo fuseren bestuurlijk

Door de fusie wordt Bardo een volwaardig onderdeel van Amstelring. De samenwerking heeft geen personele consequenties.

Bardo: palliatieve zorg

Bardo biedt 24 uur per dag high care hospice zorg door beroepskrachten en vrijwilligers, ondersteuning in de thuissituatie en scholing en educatie aan professionals en publiek middels het Bardo Leerhuis. Bardo is een herkenbaar onderdeel van de Haarlemmermeerse gemeenschap en blijft gevestigd in Hoofddorp. Ook de Stichting Vrienden Hospice Bardo blijft zich inzetten voor Bardo.

Amstelring en Bardo

Amstelring en Bardo zeggen te staan voor langdurig behoud en doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg aan cliënten in de (terminale) palliatieve fase, zowel thuis, in het hospice en het verpleeghuis. “Amstelring heeft twee specialistische palliatieve units in Amsterdam: binnen Leo Polak en Willem Drees Oostpoort. De hoogwaardige expertise die Bardo heeft en inbrengt is een welkome aanvulling hierop. En door de fusie kunnen we de ontwikkeling van een breed programma palliatieve zorg voor heel Amstelring realiseren”, aldus Jeroen Lambriks.

Simone Koops-Ouwerkerk vult aan: “Palliatief (terminale) zorg is een belangrijk en groeiend onderdeel van de verpleeghuiszorg. Het samenvoegen van onze expertise is belangrijk om de continuïteit van deze vorm van specialistische zorg te waarborgen.”