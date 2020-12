Amstelring gaat houten zorgwoningen bouwen op IJburg

Zorgorganisatie Amstelring, architectenbureau SeARCH, duurzaamheidsspecialist DGMR en zorgvastgoedinvesteerder Apollo Zorgvastgoedfonds hebben de tender gewonnen van de gemeente Amsterdam. Het gebouw krijgt de naam Eyckstaete.

De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor senioren die zelfstandig met zorg aan huis willen wonen en voor mensen met een zwaardere zorgbehoefte. Inge Borghuis, raad van bestuur Amstelring: “Er is in Amsterdam een groot tekort aan woningen voor ouderen. Dat geldt ook voor IJburg, een snel groeiend gebied van de stad. Het concept sluit aan op onze visie, waarbij de zorg meebeweegt met de levensfasen van ouderen. We bieden mensen zorg aan huis, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Is er meer en complexere zorg nodig, dan zijn de zorgwoningen in Eyckstaete daarvoor ook geschikt.”

Houten prefab units

De woningen bestaan uit gekoppelde houten prefab units. Een transparante gevel maakt de structuur van het gebouw zichtbaar en alles wat er binnen gebeurt. In de plint komen ‘voorzieningen die in relatie staan tot de doelgroep en die wisselwerking en verbinding met de omgeving mogelijk maken’.