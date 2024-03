Amstelveen verhuurt goedkope praktijkruimtes aan huisartsen

In Amstelveen kampten huisartsen met een tekort aan praktijkruimtes, wat leidde tot een patiëntenstop en een gebrek aan zorg voor sommige inwoners, meldt NH Nieuws .

De gemeente besloot goedkope praktijkruimtes te ontwikkelen en te verhuren om huisartsen aan te trekken, maar dit veroorzaakte onrust vanwege de mogelijke oneerlijke concurrentie. Huisartsen ervoeren de situatie als zorgelijk omdat patiënten zonder huisarts rondliepen.

Het gebrek aan ruimte was een gevolg van commerciële prijzen en landelijke regelgeving die geen rekening houdt met regionale verschillen. Capaciteitsonderzoek toonde aan dat Amstelveen een tekort had van 5,5 fte aan huisartsen, wat tegen 2040 zou stijgen tot 13,5 fte. De gemeente nam de motie aan om praktijkruimtes te ontwikkelen, vooral in nieuwbouwwijken en wijken met kwetsbare inwoners.

Steun zorgverzekeraar

Het gemeentelijk initiatief om het huisartsentekort aan te pakken kreeg steun van de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die extra financiering bood aan startende huisartsen. De focus lag op het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten en het aanmoedigen van ontwikkelaars om betaalbare praktijkruimtes te bouwen.