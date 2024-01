Amstelveense vvt- en welzijnspartijen starten samenwerking Positieve Gezondheid

Het aantal mensen van 80 jaar en ouder stijgt in Amstelveen tot 2040 met 42 procent. Daarom slaan Brentano, de gemeente, Participe Amstelland en Zorg en Zekerheid de handen ineen. “Om de aanpak te laten slagen, is het essentieel om te luisteren naar de wensen en behoeften van de wijkbewoners”, zegt Brentano-bestuurder Angelique Schuitemaker.

Ouderen met samenleving verbinden

Het programma bestaat uit vier deelprojecten in verschillende wijken van Amstelveen. De partijen onderzoeken de bestaande activiteiten voor thuiswonende ouderen en waar extra ondersteuning nodig is. “We zien kansen in het verbinden van de samenleving met oudere mensen die thuis wonen. Mensen kunnen elkaar helpen, en professionals uit welzijn kunnen hierbij begeleiden, terwijl zorgmedewerkers zich richten op medische zorg”, aldus Brentano.

Onder de naam ‘Goede Buur’ wil de vvt-aanbieder mensen aanmoedigen om hun buren beter te leren kennen. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd waar bewoners nieuwe mensen kunnen ontmoeten en hun sociale kring kunnen uitbreiden. De komende tijd staat in het teken van onderzoek, aldus Schuitemaker. “Hebben mensen een sociaal netwerk om zich heen? Zijn ze op de hoogte van de bestaande activiteiten? Zijn deze activiteiten toegankelijk voor iedereen? En bereiken we ook de mensen die (nog) niet participeren?” Met de samenwerking beogen de samenwerkingspartners om ouderen langer gelukkig en gezond thuis te laten wonen.