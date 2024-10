Amsterdam geeft soms Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd

De gemeente Amsterdam gaat indicaties vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer voor bepaalde, maar voor onbepaalde tijd toekennen aan mensen met chronische of progressieve aandoeningen.

De beslissing komt voort uit een motie van Volt, de PvdA en SP waarin de partijen vragen of de gemeente deze mensen voortaan Wmo-indicaties willen geven zonder vaste einddatum. Tussentijdse controles blijven mogelijk, maar zullen voortaan op een manier worden uitgevoerd die minder belastend is voor de betrokkenen.

Absurd

“Het is absurd dat mensen die hun leven lang in een rolstoel zitten elke twee jaar opnieuw moeten bewijzen dat ze niet kunnen lopen,” zegt Juliet Broersen, fractievoorzitter van Volt Amsterdam. “Het is niet alleen scheef, maar ook denigrerend om keer op keer verantwoording af te leggen voor iets wat niet verandert.”

Periodieke contactmomenten

Voortaan komen er periodieke contactmomenten ‘waarin de gemeente samen met de zorgaanbieders kan evalueren wat de cliënt nodig heeft’. Want, zo stelt Broersen, soms heeft iemand ook meer zorg nodig.