Amsterdam heeft de meeste goedgekeurde IZA-voorstellen

Beeld: MarkFinal/Stock.adobe.ocm

Na Amsterdam kwam de regio Arnhem tot elf transformatievoorstellen, op de voet gevolgd door Zuid Oost Brabant met tien voorstellen en West Brabant met acht. Dit blijkt uit een overzicht van het ministerie van VWS. Minister Helder heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd via een voortgangsbrief. Het overzicht dateert van 12 februari dit jaar.

Goedgekeurde voorstellen

Amsterdam heeft het ook verhoudingsgewijs goed gedaan: de regio diende twintig transformatievoorstellen in en kreeg goedkeuring voor elf. Arnhem kreeg zeven voorstellen door de sneltoets. Rotterdam kreeg daarentegen slechts een goedkeuring voor een van de vijf ingediende voorstellen, Nijmegen twee van de vier en Zuid Oost Brabant ook vier.

Sneltoets

De sneltoets is de eerste horde die de betrokken zorgpartijen moeten nemen. Na de sneltoets moeten zij transformatieplannen opstellen, waar vervolgens de twee grootste zorgverzekeraars in de regio zich over buigen. Pas dan kan het definitieve akkoord een feit zijn.

Landelijk

In totaal zijn er vanuit het hele land 183 transformatievoorstellen ingediend. Daarvan kwamen er 88 door de snelle toets, 52 zijn er afgekeurd en bij 43 plannen vroegen de zorgverzekeraars nadere informatie op. Veertien van alle ingediende transformatieplannen zijn tot nu toe volledig goedgekeurd.

Budget

Met de 188 plannen is een bedrag van ruim 512 miljoen euro gemoeid. Het beschikbaar gestelde bedrag voor de veertien goedgekeurde plannen is 202 miljoen euro. Hiervan is globaal 5 miljoen euro (van de 2,4 miljard euro) al helemaal betaald aan de betrokken samenwerkingspartners in de regio’s.

Financiering

Zoals afgesproken in het IZA wordt het grootste deel van de 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen via de zorgverzekeraars besteed. Zij geven het geld uit door middel van het goedkeuren van transformatieplannen die zij uit de regio’s binnen krijgen. Een beperkt deel van deze middelen, vooralsnog 400 miljoen euro, besteedt VWS aan de financiering van de bestuurlijke afspraken uit het IZA en de landelijke maatregelen uit het IZA die worden ingezet om randvoorwaarden te creëren.