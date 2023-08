Amsterdam snijdt fors in laagcomplexe jeugdzorg

De gemeente Amsterdam gaat de minder complexe jeugdzorg sterk afbouwen. “Het aantal ouders en kinderen dat gebruikmaakt van Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) en de kosten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen”. In vijf jaar tijd nam dat toe van 15 tot 34 miljoen euro. “Dat is niet meer houdbaar”.

Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman (Jeugd) aan de gemeenteraad van Amsterdam. Zij brengt in de aanbestedingen voor de periode 2024-2026 het aantal aanbieders voor dit type jeugdzorg (zoals behandelingen voor ADHD, faalangst, huiswerkbegeleiding en examenstress) terug van 208 naar 13.

Te veel aanbieders

Moorman schrijft dat de grote hoeveelheid aanbieders vaak hulp aanbieden die niet onder de Jeugdwet valt. Ook hoort een deel van de zorg bij de hoogspecialistische ggz of juist laagdrempeliger diensten van de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Een ander nadeel was dat de gemeente de inzet van de hulp nu te weinig kan sturen: “Zo wordt er naar verhouding te weinig jeugdhulp ingezet in de stadsdelen waar juist veel mensen in een kwetsbare situatie leven”.

Moorman zegt in een toelichting dat de jeugdzorg al jaren “onder druk staat door bezuinigingen door Den Haag” en door personeelstekorten. De vraag naar eenvoudige jeugdhulp is verdubbeld, omdat de zorgaanbieders geen omzetplafond hebben. In Amsterdam melden zich jaarlijks tweeduizend nieuwe kinderen met een zorgvraag. Al met al “komt de zorg steeds minder terecht bij kinderen die het het hardst nodig hebben”, aldus de wethouder.

Moorman verlegt het accent naar de hoogspecialistische jeugdzorg. Daarvoor maakt ze structureel 10 miljoen euro extra vrij. Daarbovenop komt 5 miljoen euro extra voor de bestrijding van de wachtlijsten voor deze zorg.

Behandeling afmaken

Ouders en jeugdigen die in zorg zijn bij een aanbieder die per 1 januari 2024 niet meer gecontracteerd is, kunnen hun lopende behandeling dat jaar afmaken. Jeugdigen die in de toekomst zorg willen, kunnen vanaf volgend jaar een beroep doen op de ‘heroriëntatie ESJH’. Ze krijgen daarbij advies over welke zorg wel passend en beschikbaar is.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat bijvoorbeeld voor zorgvragen ook passend onderwijs een oplossing kan zijn, zoals bij aandachtsproblemen in de klas. Hulpvragen die volgens hem nog wel onder ESJH-zorg vallen zijn: ADHD, angststoornissen en hechtingsproblematiek.

Zorgaanbieders die geen contract aangeboden kregen van de gemeente Amsterdam, kunnen uiterlijk 18 augustus daartegen bezwaar maken. Als er geen bezwaarprocedure volgt, zijn de gunningen vanaf die dag definitief.