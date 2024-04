Amsterdam start ontwikkeling van tientallen Lang Leven Thuisflats

In 2030 moeten zo’n twintig tot dertig Lang Leven Thuisflats in Amsterdam volledig in gebruik zijn. Dat meldt Het Parool. Het doel is om Amsterdammers boven de 65 jaar die zorg nodig hebben maar niet meer in hun huidige woning kunnen blijven, van een appartement te voorzien waar ze dankzij ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.