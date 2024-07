Amsterdam UMC gebruikt technologie Philips in nieuw Cardiovasculair Interventiecentrum

In het nieuwe centrum komen de specialismen interventiecardiologie, elektrofysiologie, vasculaire interventieradiologie en interventie neuroradiologie bij elkaar. Philips gaat Azurion image-guided therapy systemen, Ambition MR’s, hemodynamische monitoringssystemen en 10 jaar service aan het centrum leveren.

In het nieuwe Cardiovasculaire Interventie Centrum van Amsterdam UMC kunnen artsen patiënten met hart- en vaatziekten behandelen door middel van minimaal invasieve- en beeld gestuurde operaties.

De meeste Azurion systemen en alle monitoringssystemen zullen worden gebruikt door interventie-cardiologen voor bijvoorbeeld dotterbehandelingen. Daarnaast zullen Azurion systemen worden gebruikt door interventie-radiologen voor andere minimaal invasieve vasculaire ingrepen in de hersenen of het vaatstelsel in de benen, aldus de samenwerkende partijen.