Amsterdam UMC-hoogleraar per direct uit adviesraad van de Gezondheidsraad

De adviescommissie Alcohol van de Gezondheidsraad heeft per direct afscheid genomen van hoogleraar Joline Beulens (Amsterdam UMC). Dat meldt Follow the Money, dat eerder aan het licht bracht dat Beulens niet open was over haar banden met de alcoholindustrie.

Beulens was betrokken bij een onderzoek naar mogelijk gezondheidsvoordeel van matige alcohol-inname voor het hart. Later bleek dat die studie grotendeels was gefinancierd door grote alcohol-producenten. Uit dit voorval heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat de positie van Beulens niet langer houdbaar was, schrijft het journalistieke platform Follow the Money.

Stem in advies

De hoogleraar verliest daarmee formeel haar stem in het advies over het Nederlandse alcoholbeleid, dat op korte termijn wordt verwacht. Beulens blijft daar wel bij betrokken als zogeheten geraadpleegd deskundige.