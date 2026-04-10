Kabinet remt uitbreiding screening na kritisch RVS-advies

Wijzigingen in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) om de mogelijkheden voor bevolkingsonderzoek en health checks uit te breiden, gaan voorlopig niet door. Het zou te veel druk geven op de toch al krappe capaciteit in de zorg.

Dat schrijft minister Sophie Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. De minister volgt daarmee een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op. De RVS schreef in het voorjaar van 2025 het rapport “Iedereen ziek”, waarin staat dat er te weinig aandacht is voor de negatieve kanten van bevolkingsonderzoek en health checks.

Aanvankelijk was het idee dat health checks en bevolkingsonderzoeken leiden tot het opsporen van ernstige aandoeningen in een vroeg stadium. Dat levert, zo was het idee, niet alleen gezondheidswinst, maar ook een besparing. Behandelingen in een later stadium van bijvoorbeeld darmkanker zijn een stuk duurder.

Onnodige behandelingen

De RVS stelt echter dat die voordelen niet altijd opwegen tegen de nadelen. Behalve vroege diagnoses leveren de onderzoeken en health checks vaak ook onnodige en misdiagnoses op. Met andere woorden: veel mensen worden behandeld voor klachten waarvan niet duidelijk is of behandeling echt nodig is.

Stress na health check

Ook ervaren mensen na health checks vaak weer stress, wat de gezondheid niet ten goede komt. Wat niet helpt, zo onderschrijft de minister, is dat er financiële prikkels bestaan om diagnoses te stellen.

Om te voorkomen dat de druk op de zorg nog groter wordt, gaat de minister het oorspronkelijke wetsvoorstel aanpassen, waardoor er meer aandacht is voor de negatieve kant van screening, namelijk overdiagnostiek. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de huidige financiële prikkels kunnen worden aangepast.

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

