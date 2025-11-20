Skipr

Staatssecretaris: deelname bevolkingsonderzoek krabbelt uit dip na datadiefstal

,

De instroom van tests voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker lijkt wat aan te trekken. Het aantal deelnames bleef aanvankelijk achter na de grote datadiefstal bij het laboratorium Clinical Diagnostic, schrijft demissionair staatssecretaris Judith Tielen in antwoord op Kamervragen.

De grote datadiefstal bij onderzoekslab Clinical Diagnostics deze zomer zorgde voor een dip in de aanmeldingen voor het bevolkingsonderzoek. “In de eerste weken na de zomer bleef de instroom van ingestuurde testen bij de labs achter”, schrijft Tielen in antwoord op Kamervragen van Barbra Kathmann (GroenLinks-PvdA). De diefstal van gevoelige gegevens van ruim zevenhonderdduizend vrouwen lijkt het vertrouwen in het onderzoek en de animo om deel te nemen een knauw te hebben gegeven. Daarvoor waarschuwde Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, eerder al in een interview met Zorgvisie.

Voorzichtig herstel

De demissionair staatssecretaris constateert dat de dip langzaam voorbij lijkt te gaan en het aantal deelnames bijtrekt. “Om te kunnen constateren of dit ook daadwerkelijk de deelname heeft beïnvloed, moet over een langere periode gekeken worden”, blijft Tielen voorzichtig. “Het is bijvoorbeeld mogelijk dat vrouwen de zelfafnameset iets langer laten liggen vanwege de datahack, maar op een later moment toch nog deelnemen.” De demissionaire staatssecretaris belooft de Kamer hierover op de hoogte te houden.

Onderzoeken

In antwoord op veel andere vragen – zoals hoe de hack plaats heeft kunnen vinden, of de gestolen datasets op het dark web te koop staan en of de daders al geïdentificeerd zijn – verwijst Tielen naar diverse lopende onderzoeken. De resultaten van één van die onderzoeken wordt eind dit jaar verwacht. Dat is erop gericht op de vraag wat Bevolkingsonderzoek Nederland beter kan doen op het gebied van onder meer dataminimalisatie, aanbestedingseisen en bewaartermijnen.

