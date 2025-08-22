Inspectie onderzoekt Clinical Diagnostics waar hackers data bevolkingsonderzoek stalen

Hackers hebben daar onlangs gegevens gestolen van meer dan 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het onderzoek richt zich op de informatiebeveiliging, meldt de inspectie vrijdag.

Afstemming AP

Het moment en de aanpak van het onderzoek stemt de IGJ “nauw af” met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder kondigde vorige week al aan de datadiefstal te onderzoeken. Mede naar aanleiding van de risico’s die zichtbaar werden door deze hack, gaat de IGJ ook breder kijken naar informatiebeveiliging bij laboratoria.

Uitstrijkjes en zelftests

Bij Clinical Diagnostics werden uitstrijkjes en zelftests van mensen onderzocht in opdracht van Bevolkingsonderzoek Nederland. De hackers hebben persoonsgegevens zoals namen, adressen en woonplaatsen buitgemaakt, maar ook geboortedata, BSN-nummers, testuitslagen en namen van zorgverleners.

Nog geen zekerheid

Ruim 405.000 mensen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kregen deze week een brief thuis omdat hun gegevens zijn gelekt bij de hack. Zij kregen de waarschuwing om extra alert te zijn op fraude. Van 80.000 mensen ontbrak informatie, waardoor Bevolkingsonderzoek Nederland hun nog geen zekerheid kon geven. De instantie heeft extra informatie opgevraagd bij het laboratorium.

Maatregelen

Demissionair minister Daniëlle Jansen (Volksgezondheid) zegt voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag dat de getroffen vrouwen “op hun hoede moeten zijn” nu gegevens in handen van criminelen zijn. “Door nu meer onderzoek te doen, hopen we in de toekomst nog meer zekerheid te kunnen geven dat data veilig zijn.” De inzichten daarvan kunnen volgens de NSC-minister mogelijk tot “gerichte maatregelen” leiden.

De minister laat onderzoekers “in de zijlijn” ook kijken naar de laboratoria die de werkzaamheden van het gehackte lab hebben overgenomen, “om er zeker van te zijn dat de boel op orde is.” (ANP)