Bevolkingsonderzoek Nederland kan 80.000 gedupeerden van hack niet informeren

Bestuurders van Bevolkingsonderzoek Nederland hebben 405.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek een brief gestuurd waarin staat dat hun gegevens zijn betrokken bij het datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics. In totaal zijn er ongeveer 485.000 gedupeerden.

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft op vrijdag 8 augustus een bestand met gegevens van ruim 485.000 gedupeerden van Clinical Diagnostics ontvangen. Van de overige 80.000 deelnemers heeft Bevolkingsonderzoek Nederland nog niet genoeg gegevens gekregen van Clinical Diagnostics.

Extra informatie

Elza den Hertog, voorzitter raad van bestuur van Bevolkingsonderzoek Nederland: “We willen iedereen zo snel mogelijk informeren, maar helaas lukt het nog niet om de soms beperkte gegevens die we van het laboratorium hebben ontvangen, te koppelen aan deelnemers van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. We hebben daarom extra informatie gevraagd aan Clinical Diagnostics en hopen deze zo spoedig mogelijk te krijgen, want wij vinden het erg belangrijk om alle betrokken vrouwen te informeren.”

In de brief worden betrokkenen gevraagd om alert te blijven op elke mogelijke vorm van misbruik van persoonsgegevens. Naast persoonsgegevens zijn ook verwijzingen van huisartsen en zorgverzekeringsgegevens gelekt.

Bevolkingsonderzoek Nederland stuurt testen van vrouwen die nu meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in ieder geval tijdelijk niet meer naar laboratorium Clinical Diagnostics.