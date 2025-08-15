Skipr

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt datadiefstal laboratorium

,

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar de datadiefstal bij laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS.

Eerder deze week liet de privacytoezichthouder al weten een onderzoek te overwegen. In de tussentijd is volgens de woordvoerder “extra informatie” voorhanden gekomen die ertoe heeft geleid dat de AP tot onderzoek is overgegaan. Op de inhoud van die informatie gaat de zegsman niet in.

Maandag werd bekend dat cybercriminelen vorige maand persoonlijke en medische gegevens van honderdduizenden mensen uit de systemen van het laboratorium hebben buitgemaakt. Het gaat onder meer om data van een half miljoen vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Onder de gedupeerden zijn ook onder anderen patiënten van Bergman Clinics en gedetineerden. (ANP)

