WHO haalt miljoenen uit noodfonds na uitbraak ebolavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haalt 3,4 miljoen dollar (ruim 2,9 miljoen euro) uit haar noodfonds om de uitbraak van het ebolavirus tegen te gaan. Het aantal besmettingen is verder opgelopen en zal naar verwachting blijven oplopen, aldus topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hij zei tijdens een persconferentie dat het aantal bevestigde infecties in de Democratische Republiek Congo (DRC) is toegenomen tot 33. In Oeganda zijn besmettingen vastgesteld bij twee personen die in het buurland zijn geweest. Ook een Amerikaanse arts die in de DRC werkte, is positief getest. Die wordt behandeld in Duitsland.

Verwachting

Daarnaast zijn er bijna zeshonderd vermoedelijke besmettingen en zijn vermoedelijk nog eens 139 mensen overleden na infectie met het virus. “We verwachten dat die cijfers blijven oplopen, gezien de tijd dat het virus circuleerde voordat de uitbraak werd ontdekt”, aldus Tedros. De WHO vermoedt dat de uitbraak enkele maanden geleden begon. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. (ANP)

Meer over:Volksgezondheid

