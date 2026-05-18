Inspectie: één melding van twee instanties over zaak Stadskanaal

,

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is afgelopen woensdag één melding binnengekomen van twee instanties over de mishandelingszaak in Stadskanaal. Volgens een woordvoerder van de IGJ kwam deze melding van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen.

Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zei eerder vrijdag dat de gemeente een melding heeft gedaan bij de IGJ. Volgens de woordvoerder van de inspectie kan dat kloppen, omdat Veilig Thuis Groningen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Maandag neemt de IGJ contact op met organisaties in de jeugdzorg en jeugdbescherming, zoals Veilig Thuis, Jeugdbescherming Noord en de Raad voor de Kinderbescherming.

Donderdag werden in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen, een meisje van 6 en een jongen van 7. Er liep al een strafrechtelijk onderzoek naar de vrouwen, maar ze waren nog niet opgepakt. Daartoe werd donderdag toch overgegaan, nadat er in Stadskanaal veel onrust was ontstaan. (ANP)

