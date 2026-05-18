Cruiseschip Hondius meert aan in haven Rotterdam

Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangemeerd in de haven van Rotterdam. Het door het hantavirus getroffen schip meerde rond 10.30 uur aan bij de Calandsteiger nummer 7. Daar gaan de bemanning en een arts en verpleegkundige aan wal.

Bij de aanlegplek gaan de meeste opvarenden in quarantaine in portacabins die daar zijn neergezet; een aantal blijft zoals vereist op het schip. De locatie en ook de loopbrug zijn afgezet met zwarte schermen. Op het dek van het schip waren enkele bemanningsleden te zien met mondkapjes op.

Hulpdiensten

Ter plaatse zijn meerdere hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf is er een “schone en vieze” locatie, waar onder meer scheepsafval wordt gescheiden. Ook is er een teststraat. Ter plaatse gelden strenge protocollen. De portacabins waar de opvarenden verblijven, staan ook achter zwarte schermen.

De aankomst van het schip van rederij Oceanwide wordt gevolgd door veel internationale media. Aan boord van een persboot die in de haven meevaart, zijn zo’n honderd journalisten, fotografen en cameramensen uit landen als China, Rusland, Spanje, Italië, Frankrijk en België.

Desinfectie

De schoonmaak van het Nederlandse cruiseschip begint dinsdag en duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Dat zei Yvonne van Duijnhoven, directeur van GGD Rotterdam-Rijnmond. De klus wordt geklaard door EWS Group, een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf.

Totdat de desinfectie klaar is, blijft volgens Van Duijnhoven een deel van de bemanning zoals vereist aan boord. Daarna gaan ook de laatste opvarenden aan wal en komt er een nieuwe bemanning op het schip. Vervolgens wordt het laatste deel van de Hondius gereinigd.

Quarantaine

Bij de aanlegsteiger is een gebied ingericht waar de bemanning in quarantaine gaat. Hier verblijven de komende weken 23 personen, onder wie 17 Filipijnen, in portacabins, zegt de GGD-directeur. Twee Nederlandse bemanningsleden gaan thuis in quarantaine. De arts en verpleegkundige die aan boord waren, hoeven zich niet af te zonderen omdat ze zichzelf hebben beschermd. “In overleg met het RIVM hoeven zij niet meer in quarantaine.”

Crematie

Het lichaam van een aan het hantavirus overleden Duitse vrouw aan boord van de Hondius wordt in Nederland gecremeerd, heeft Van Duijnhoven laten weten. “Het lichaam wordt door een gespecialiseerde begrafenisondernemer van boord gehaald, die gehuld is in beschermende kleding”, aldus de directeur. “Daarna wordt het lichaam naar Schiphol gebracht, naar een crematorium in de buurt. Daar wordt het gecremeerd en de as overgedragen aan de familie.” Het is niet bekend of er familie bij aanwezig mag zijn.

De vrouw stierf begin deze maand aan het hantavirus. Ook een Nederlands stel uit het Friese Haulerwijk, beiden 69, kwam om het leven. De man overleed op 11 april op het schip. Zijn lichaam werd op het eiland Sint-Helena van boord gebracht, waar ook zijn echtgenote aan land ging. Zij vloog daarop naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze stierf aan de gevolgen van het virus.

Burgemeester Schouten

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam heeft iedereen die betrokken was bij de ontvangst van het cruiseschip Hondius in de haven van Rotterdam bedankt voor hun inzet. Dat meldt haar woordvoerder. Schouten bezocht voor aankomst van het schip de quarantainelocatie in Rotterdam-Europoort en sprak daar met de mensen die betrokken zijn bij de opvang van de opvarenden die daar de komende tijd verblijven. Aan de operatie werken onder andere medewerkers van het Rotterdams Havenbedrijf, de GGD en de veiligheidsregio mee. (ANP/Skipr)