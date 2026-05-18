DRC waarschuwt: veel doden door ebola-uitbraak

Een nieuwe uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo kent een “heel hoog sterftecijfer”. Er is geen vaccin en geen speciale behandeling, zei de minister van Volksgezondheid van het land. Het dodental is opgelopen tot tachtig. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden.

Het virus dat rondgaat is de Bundibugyo-variant. Minister Samuel-Roger Kamba waarschuwt dat de helft van de patiënten daaraan kan overlijden. Er bestaan wel ebolavaccins, maar die zijn voor de nog dodelijkere Zaïrevariant.

Artsen zonder Grenzen zegt te werken aan een grootschalige noodhulpoperatie voor de noordoostelijke provincie Ituri in DRC. “In Ituri hebben veel mensen beperkte toegang tot zorg en is er sprake van aanhoudende onveiligheid. Snel ingrijpen is daarom essentieel”, zegt noodhulpcoördinator Trish Newport in een verklaring.

Mensen die besmet zijn, kunnen last krijgen van koorts, bloedingen en braken. Mensen kunnen elkaar besmetten. (ANP/AFP)

