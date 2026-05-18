Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Britse hantapatiënt in Nederlands ziekenhuis mag naar het VK

,

De Britse opvarende van de m/v Hondius die in een ziekenhuis in Nederland ligt met het hantavirus is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Dat laten ministers Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken weten aan de Tweede Kamer.

De Brit werd vorige week met een Nederlander en een Duitse vrouw vanuit Kaapverdië naar Nederland geëvacueerd. De vrouw is naar Duitsland gebracht en testte negatief. De Brit en Nederlander waren ziek en werden opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc in Nijmegen, waar ze positief testten op het virus. Het is niet bekend wie in welk ziekenhuis ligt.

Contact met VK

Hermans en Berendsen zeggen dat er met de Britse autoriteiten contact is over de repatriëring van de man. Wanneer dat moet gaan gebeuren, is niet duidelijk. Ook of de man in zijn thuisland verder in (thuis)quarantaine moet, wordt niet gemeld.

Verder melden Hermans en Berendsen dat de Filipijnse bemanningsleden die later naar Nederland zijn gevlogen of met het schip nog onderweg zijn het beste in Nederland de volledige quarantaineperiode van zes weken kunnen uitzitten. Dat vanwege de “beperkte mogelijkheden voor implementatie en handhaving van quarantaine” op de Filipijnen en de “beperkte toegang tot optimale medische zorg” in het geval iemand daar ziek wordt. In totaal waren er 38 Filipijnse bemanningsleden, van wie er 17 nog aan boord zijn. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:43 EU-ziektecentrum stuurt experts om ebola-uitbraak DRC en Oeganda
11:32 Cruiseschip Hondius meert aan in haven Rotterdam
11:27 Inspectie: één melding van twee instanties over zaak Stadskanaal
11:24 Britse hantapatiënt in Nederlands ziekenhuis mag naar het VK
11:21 DRC waarschuwt: veel doden door ebola-uitbraak

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties