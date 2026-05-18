Britse hantapatiënt in Nederlands ziekenhuis mag naar het VK

De Britse opvarende van de m/v Hondius die in een ziekenhuis in Nederland ligt met het hantavirus is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Dat laten ministers Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken weten aan de Tweede Kamer.

De Brit werd vorige week met een Nederlander en een Duitse vrouw vanuit Kaapverdië naar Nederland geëvacueerd. De vrouw is naar Duitsland gebracht en testte negatief. De Brit en Nederlander waren ziek en werden opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc in Nijmegen, waar ze positief testten op het virus. Het is niet bekend wie in welk ziekenhuis ligt.

Contact met VK

Hermans en Berendsen zeggen dat er met de Britse autoriteiten contact is over de repatriëring van de man. Wanneer dat moet gaan gebeuren, is niet duidelijk. Ook of de man in zijn thuisland verder in (thuis)quarantaine moet, wordt niet gemeld.

Verder melden Hermans en Berendsen dat de Filipijnse bemanningsleden die later naar Nederland zijn gevlogen of met het schip nog onderweg zijn het beste in Nederland de volledige quarantaineperiode van zes weken kunnen uitzitten. Dat vanwege de “beperkte mogelijkheden voor implementatie en handhaving van quarantaine” op de Filipijnen en de “beperkte toegang tot optimale medische zorg” in het geval iemand daar ziek wordt. In totaal waren er 38 Filipijnse bemanningsleden, van wie er 17 nog aan boord zijn. (ANP)