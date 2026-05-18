WHO-commissie pleit voor actie voor klimaat en gezondheid

Overheden en andere beleidsmakers in Europa moeten meer doen om de impact van klimaatverandering op de gezondheid te beperken. Een onafhankelijke commissie die vorig jaar in het leven is geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteert zondag verschillende aanbevelingen om de politiek en de internationale gemeenschap tot actie aan te zetten.

Zo zou de WHO klimaatverandering formeel moeten erkennen als bedreiging voor de volksgezondheid, zodat meer gecoördineerde actie mogelijk is.

Zorgsysteem

Ook moet het gezondheidszorgsysteem anders, vindt de commissie, waarvan ook oud-minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) lid is. De zorgsector is naar schatting verantwoordelijk voor 4 tot 5 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, zoals via de inkoop van bijvoorbeeld wegwerpartikelen. Daar moet meer aandacht voor zijn.

“Klimaat en gezondheid zijn onlosmakelijk verbonden als twee kanten van dezelfde medaille”, zei Kuipers zondagmiddag bij de presentatie van het rapport in Genève. “Vandaag de dag ondervinden inwoners ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen van klimaatverandering. Onze gezondheidszorgsystemen moeten zich voorbereiden op grote verdere verstoringen, terwijl ze tegelijkertijd ook hun eigen uitstoot moeten verminderen. De aanzienlijke ecologische voetafdruk van de zorg voor patiënten vandaag draagt bij aan de ziekte van morgen.”

Impact op gezondheid

Volgens de commissie zien veel Europese landen momenteel al in de praktijk welke impact klimaatverandering heeft op de volksgezondheid. Zo kwamen in 2024 ongeveer 63.000 mensen in Europa om het leven als gevolg van de hitte, schrijven de commissieleden. Ook neemt het risico op infectieziektes als dengue of knokkelkoorts toe in een opwarmend klimaat. Dat virus wordt verspreid door de tijgermug, die steeds vaker in noordelijke gebieden wordt gezien. (ANP)