Havenmeester: Hondius komt rond 10.00 uur aan in haven Rotterdam

Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting rond 10.00 uur aan in de haven van Rotterdam. Dat zei havenmeester René de Vries vanaf een persboot. Vanaf daar duurt het nog ongeveer twintig minuten naar de afmeerplek.

Het door het hantavirus getroffen schip heeft nog 27 opvarenden aan boord, onder wie 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Voorafgaand aan de aankomst in de haven gaat er een zogenoemde loods het schip op, die assisteert bij het binnenvaren in de haven. Dit is volgens De Vries gebruikelijk bij de aankomst van grote zeeschepen. De loods heeft in overleg met de GGD beschermende kleding aan om mogelijke besmetting met het virus tegen te gaan. “Een wit pak, spatscherm, bril en mondkapje”, aldus De Vries.

De opvarenden gaan na aankomst in quarantaine in de haven, waar containers zijn neergezet. Een deel van de bemanning blijft op het schip, dat door een specialistisch bedrijf wordt schoongemaakt. (ANP)