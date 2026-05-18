Campagne wijst op risico’s van infectieziekten

Om mensen beter te informeren over infectieziekten en ze weerbaarder te maken, lanceert Samenwerking Infectieziekten maandag de publiekscampagne Samen Infectieveilig. Dat is nodig omdat de dreiging van infectieziekten toeneemt, laat het samenwerkingsverband weten. In de campagne ‘vertellen’ ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten over situaties in het dagelijks leven, waarbij de mens ze onbedoeld verspreidt, en onze weerbaarheid verzwakt. Dat moet de mensen meer bewust maken van de risico’s.

Jaarlijks belanden ongeveer 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte, becijfert Samenwerking Infectieziekten. Dat is een initiatief van patiënten, zorgprofessionals en de gezondheidsfondsen. De organisatie vindt dat het “normaal moet worden om jezelf, elkaar en mensen met een kwetsbare gezondheid” te beschermen. Oorzaken van de toenemende dreiging van infectieziekten zijn vergrijzing, reisgedrag, dierziekten die overspringen op mensen, klimaatverandering, (antibiotica)resistentie en een lagere vaccinatiegraad, schetst de organisatie.

Wakker schudden

Margriet Schneider, voorzitter van Samenwerking Infectieziekten: “Met deze campagne willen we Nederland wakker schudden. Als we niets doen, dan zullen steeds meer mensen ziek worden. Eenvoudige infecties zoals een urineweginfectie kunnen straks moeilijk of niet meer te behandelen zijn en levensbedreigend worden. En een volgende pandemie kan opnieuw leiden tot tienduizenden slachtoffers, overvolle ziekenhuizen en miljarden extra zorgkosten.” (ANP)

