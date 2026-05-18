Risico hantavirus voor wereld blijft volgens WHO laag

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als “laag”. In een verklaring meldde de WHO zondagavond laat dat er nog altijd meer besmettingen mogelijk zijn voor opvarenden van het cruiseschip m/v Hondius, maar dat het risico op verdere verspreiding door voorzorgsmaatregelen nog altijd laag is.

De m/v Hondius komt naar verwachting maandag aan in de haven van Rotterdam. “Passagiers en de bemanning die aan boord van dit schip zijn blootgesteld, kunnen tijdens de incubatietijd nog steeds ziek worden en moeten daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden”, schrijft de WHO.

Aan boord van het Nederlandse cruiseschip zijn momenteel naast 25 bemanningsleden nog een Nederlandse arts en verpleegkundige. Op het schip zijn vooralsnog geen nieuwe mogelijke besmettingen met het hantavirus gemeld, meldde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag.

440 mensen in zeker dertig landen worden volgens de WHO nauwlettend gevolgd vanwege mogelijke blootstelling aan het virus. (ANP)

Meer over: Volksgezondheid

