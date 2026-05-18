Amerikaanse arts loopt ebola op in Congo

Een Amerikaanse arts die werkt als zendeling in Congo, is positief getest op ebola nadat hij patiënten had behandeld in een lokaal ziekenhuis. Dat meldt Fox News op gezag van de christelijke hulporganisatie Serge. Volgens die Amerikaanse nieuwszender hebben twee andere Amerikaanse zendelingen ter plaatse, onder wie de vrouw van de besmette arts, geen symptomen. Ook zij werkten met patiënten. Hoe het de arts vergaat, wordt niet gemeld.

Het zou gaan om de Bundibugyo-variant, die recentelijk uitbrak in Congo en al aan meer dan honderd mensen het leven kostte. Van een kleine vierhonderd anderen wordt vermoed dat zij het virus ook hebben opgelopen, meldde de BBC eerder op maandag.

Voor de Bundibugyo-variant van ebola is geen vaccin voorhanden. Behandeling van de gevolgen van een besmetting is dan ook hoofdzakelijk “ondersteunend”, zo schrijft het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC). Desgevraagd bevestigt die instantie tegenover persbureau Reuters dat de Amerikaan besmet is geraakt in Congo. Er zou worden gewerkt om hem over te brengen naar Duitsland voor behandeling. De CDC benadrukt dat het gevaar van de ebolavariant voor de VS laag blijft.

Amerikanen alert

Toch gaan de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten scherper letten op reizigers die vanuit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan naar de Verenigde Staten komen, of daar onlangs verbleven. Voor de zekerheid worden de gangen nagegaan van reizigers die in de afgelopen drie weken in Congo, Oeganda of Zuid-Soedan zijn geweest en naar de VS gaan. Daar zijn ook weer uitzonderingen op, zoals Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning.

Het duurt naar schatting maximaal 21 dagen voordat iemand de symptomen van het gevreesde virus toont. Dit dwingt volgens de autoriteiten tot nader onderzoek van personen die in de genoemde landen zijn geweest voordat ze in de VS arriveren en dan eventueel mogelijk pas symptomen krijgen als ze er al zijn. (ANP/RTR)