EU-ziektecentrum stuurt experts om ebola-uitbraak DRC en Oeganda

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) gaat experts sturen vanwege de recentste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC). De experts uit de EU gaan op verzoek van het Afrikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie naar hun hoofdkantoor in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Ze gaan daar helpen bij coördinatie van de ziektebestrijding.

Tegelijk wordt gekeken of en waar het nodig is om experts van het ECDC eventueel te sturen naar de omgeving van DRC en Oeganda. Zaterdag was er sprake van 246 vermoedelijke besmettingen en 80 vermoedelijke sterftegevallen in de provincie Ituri in de DRC, aldus het EU-ziektecentrum. Ook twee mensen in Oeganda die door DRC hadden gereisd, waren besmet.

Onzekerheid en onveiligheid

“Er blijven aanzienlijke onzekerheden bestaan ​​over de omvang van de verspreiding en de uitbraak is mogelijk groter dan momenteel wordt vastgesteld”, aldus het ECDC. Coördinatie is met name lastig vanwege de al bestaande onveilige situatie in de besmette gebieden. (ANP)

