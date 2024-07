Amsterdam UMC krijgt 6,5 miljoen voor onderzoek burn-out

Het onderzoek gaat specifiek over zorgverleners die betrokken zijn bij chirurgische ingrepen en -zorg in ziekenhuizen. Zij ervaren gemiddeld meer stress en krijgen daardoor vaker een burn-out dan andere beroepsgroepen in Europa, stelt het Amsterdam UMC. Naar schatting 60 procent van deze zorgverleners vertoont symptomen van burn-out, terwijl tot de helft van de verpleegkundigen overweegt het beroep te verlaten.

Onderbezetting

Chirurg en onderzoeksleider Marlies Schijven: “Zorgverleners die betrokken zijn bij chirurgische ingrepen staan enorm onder druk. Denk aan chirurgen, verpleegkundigen, OK-assistenten, anesthesiologen. Ze vallen uit door stress of gaan op zoek naar een andere baan. We hebben mede daardoor een groot en stijgend tekort aan zorgpersoneel. Bovendien is het door onderbezetting steeds moeilijker om mensen te enthousiasmeren bij ons te komen werken. Ziekenhuizen hebben te maken met stijgende kosten en de wachtlijsten nemen toe. Uiteindelijk zullen patiënten, en wij als samenleving, de nadelige gevolgen daarvan moeten dragen als we nu niet zoeken naar oplossingen die onze mensen veilig aan het werk houden.”

Voorspellen

Met de Europese subsidie van 6,5 miljoen euro willen de onderzoekers onder andere een digitaal hulpmiddel ontwikkelen dat gesteund door kunstmatige intelligentie kan voorspellen welke stressverlagende methoden het beste werken voor genoemde zorgverleners. Op deze manier kan zorgpersoneel worden behouden voor de zorg, en het maakt het werk ook aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.

Inzichtelijk voor elk ziekenhuis

Uiteindelijk moet de studie leiden tot een website met uiteenlopende nuttige interventies tegen stress. Deze komen beschikbaar voor individuele zorgverleners, voor zorgteams en voor ziekenhuizen als organisatie. Schijven: ”Zo wordt straks voor elk ziekenhuis inzichtelijk wat de belangrijkste stressprofielen zijn van de medewerkers die ze in dienst hebben. Op basis daarvan kan de organisatie met hulp van onder andere kunstmatige intelligentie bepalen en voorspellen welke methoden tegen stress ze preventief in huis moeten hebben.”

International consortium

Het Amsterdam UMC leidt voor dit onderzoek een internationaal consortium met: University of Limerick en ECHAlliance (Ierland), Nuromedia en University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Duitsland), Chino en National Research Council of Italy (Italië), Region Zealand en Capital Region of Denmark (Denemarken), Inland Norway University of Applied Sciences (Noorwegen) University of Coimbra en NOVA University Lisbon (Portugal), University of Tartu (Estland), Healthy Mind (Frankrijk), European Federation of Nurses Associations, European Hospital and Healthcare Federation (standplaats België), en als ‘associate partners’ de University of York en de University of Warwick (UK).