Wetenschappers: schaf zomertijd nu toch eens af

Daarom pleiten de wetenschappers om het verzetten van de klok af te schaffen en over te gaan op de tijd die het beste aansluit bij de tijden waarop de zon in Nederland opkomt en weer ondergaat.

Ondanks consensus bij een grote groep internationale wetenschappers en het voornemen van de EU, is de klokwissel nog niet afgeschaft. “We hopen nu dat dat in 2026 wel gebeurt. We willen permanent naar een natuurlijk tijd. Daarmee bedoelen we de tijdzone die het beste aansluit bij de ligging van een gebied. Voor Nederland is dat de West-Europese tijdzone, net als in Engeland”, aldus hoogleraar Joke Meijer van het BioClock consortium, waar het Leids UMC een voortrekkersrol in heeft.

Blijven proberen

Het standpunt van het BioClock Consortium voor het afschaffen van de halfjaarlijkse klokwisselingen en het overgaan op permanente natuurlijke tijd sluit aan bij het advies van het RIVM en andere (inter)nationale wetenschappelijke organisaties die zich richten op slaap en de biologische klok. Ook de Europese Commissie besloot in 2019 al dat de halfjaarlijkse klokwisselingen moesten stoppen, maar het politieke besluit blijft uit. Meijer: “We blijven het proberen. Meer dan zeventig Europarlementariërs hebben opnieuw een brief aan de baas van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ondertekend met het verzoek om de klokwissel af te schaffen. Uiteindelijk gaat het ons lukken want we hebben ijzersterke wetenschappelijke argumenten.”