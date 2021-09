Amsterdam UMC start weer met ivf na besmette embryo’s

Het Amsterdam UMC (VU-locatie) hervat zaterdag de ivf-behandelingen van vrouwen die graag zwanger willen worden. De behandelingen waren ongeveer twee weken geleden stilgelegd, omdat bij zestien vrouwen embryo’s waren teruggeplaatst die besmet waren met de bacterie Sphingomonas koreensis. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking veroorzaken. Of dat is gebeurd, is niet bekend.

Kweekschaaltjes

Volgens Amsterdam UMC, waar het VUmc onder valt, komt de besmetting waarschijnlijk door een instrument dat inmiddels niet meer wordt gebruikt. Daardoor kwam de bacterie in een aantal kweekschaaltjes met embryo’s terecht. Alle materialen zijn getest en de behandelingen kunnen veilig worden hervat, aldus de ziekenhuisgroep.

Bacterie

Het gaat in totaal om 31 vrouwen van wie de embryo’s mogelijk in aanraking zijn geweest met deze bacterie. Bij zestien vrouwen zijn de embryo’s teruggeplaatst; bij zeven vrouwen in Amsterdam UMC en bij negen vrouwen in regioziekenhuizen. NH Nieuws bracht de kwestie eerder op de dag naar buiten.