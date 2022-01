Amsterdam UMC tegen Kuipers: maak van acute zorg nutsvoorzienning

Volgens Kramer kan dat worden bereikt als huisartsen, ambulancezorg, ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen goed samenwerken. “De afgelopen twee jaar hebben we door de crisis geleerd dat samenwerken zich uitbetaalt. Dat moeten we zien vast te houden”, zo zei Kramer dinsdagavond in het tv-programma Op1.

Kramer: “Dat moet je regionaal organiseren. In mijn eigen regio Noord-Holland en Flevoland werken we nu uitstekend samen met twaalf ziekenhuizen. We spreiden de covid-patiënten, we weten dus van elkaars capaciteit. Dat kun je continu maken voor álle patiënten met acute problemen.”

Volgens Kramer heeft Kuipers hier wel oren naar, maar moet er nog veel gebeuren voor de acute zorg op die manier geregeld zal zijn. “Er moet een wettelijk kader zijn, met toezicht van de ACM en de NZa. Dus er zal nog veel water door de rivieren moeten stromen voordat Kuipers dat ook formeel voor elkaar heeft.”

Huisarts en thuiszorg

De Amsterdamse ziekenhuisbestuurder vindt verder dat het beleid te veel focust op de hoeveelheid IC—bedden en dat er te weinig oog is voor andere zorg die ook onder druk staat door de nieuwe coronavariant. “Er zit een hele keten voor en een keten achter: het start met de huisarts, ambulancezorg, ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis.”

Kramer: “Als er heel veel geïnfecteerden zijn die er niet heel erg ziek van worden, kan het best zo zijn dat het met de IC wel goed gaat. Maar de huisartsenpraktijk wordt overlopen, de klinische afdelingen op het ziekenhuis krijgen wel een geweldige toestroom, de thuiszorg kan het niet meer aan en de verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen het niet meer aan. Je zult dus de hele keten moeten beschouwen in relatie tot deze nieuwe variant.” (ANP)