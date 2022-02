Amsterdam UMC: veel onderzoekers gaan vaak slordig te werk

Veel onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en umc’s gaan regelmatig slordig te werk in hun onderzoek. Het Amsterdam UMC meldt op basis van een enquête onder 6813 onderzoekers dat de helft aangeeft vaak slordig te werk te gaan.

Amsterdam UMC deed het onderzoek samen met de Vrije Universiteit Amsterdam. De resultaten van het onderzoek zijn donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One.

Enquête

Onderzoekers van veertien universiteiten en acht universitaire medische centra kregen tussen oktober en november 2020 een anonieme enquête. Deze kwam van de National Survey on Research Integrity (NSRI). Dat ging over onderwerpen die wetenschappelijke integriteit kunnen bevorderen of belemmeren.

Bedenkelijke onderzoekspraktijken

“Het gaat om bedenkelijke onderzoekspraktijken. Ze melden bijvoorbeeld negatieve resultaten niet, trekken te sterke conclusies of beschrijven de zwakke punten van de studie onvoldoende”, stelt hoofdonderzoeker Gowri Gopalakrishna van het Amsterdam UMC.

Vervalst

Ook wetenschappelijk wangedrag komt voor. Zo zegt een op de twaalf academische onderzoekers de afgelopen drie jaar onderzoek vervalst te hebben. Ook zijn er gegevens verzonnen, aldus het universitaire ziekenhuis.

Slordig

Het onderzoek werd gedaan omdat Gopalakrishna en haar collega’s ontdekten dat sterke onderlinge competitie en druk om te publiceren de kans vergroten dat wetenschappers slordig werken of de wetenschappelijke integriteit schenden. (ANP)