Amsterdam UMC werkt komende twee jaar met adviseur Valstar Simonis

Verbouwen en verhuizen

Door de fusie tussen het AMC en het VUmc zal het Amsterdam UMC de komende jaren verschillende omvangrijke verbouwingen en renovaties uitvoeren. Sommige medische specialisaties moeten verhuzien van de voormalige AMC-locatie naar de VUmc-locatie of andersom.

Acute zorg naar AMC

Het is onder andere het plan om de acute zorg te concentreren op de AMC-locatie, zo meldde Amsterdam UMC-bestuurder Mark Kramer en chirurg Jaap Bonjer aan Zorgvisie.

Advies

Valstar Simonis is een van de partijen die het ziekenhuis zal helpen in advies over deze verhuizingen. De raamovereenkomst die op 25 mei werd getekend loopt voor twee jaar, met een mogelijke verlenging van nog twee jaar.