Amsterdam UMC wil met AI bloedkweken SEH verminderen

Het is volgens het ‘acute AI-team’ van Amsterdam UMC niet nodig om standaard bloedkweken af te nemen op de SEH. Met de inzet van een algoritme wil dit team het aantal bloedkweken op de SEH met 30 procent terugdringen.

Internist Prabath Nanayakkara houdt zich al jaren bezig met doelmatigheid in de acute zorg. Zo kwam hij een aantal jaar geleden op het idee om te kijken of het noodzakelijk is om zo vaak een bloedkweek te doen op de spoedeisende hulp. Vaak geeft deze bloedkweek niet de gezochte informatie.

Nanayakkara: “We zijn gewend om het zo te doen, maar dat wil niet zeggen dat de kweek nodig is. Zeker niet als je de cijfers bekijkt. Van de bloedkweken die op de spoedeisende hulp gedaan worden, geeft slechts 15 procent aan dat er iets aan de hand is. Nog interessanter is het als je die positieve resultaten nader bestudeert. Dan blijkt ongeveer de helft van de positieve bloedkweken vals-positief.”

Omdat het terugdringen van het aantal bloedkweken veilig moet gebeuren, zodat ernstige infecties door bacteriën niet worden gemist, start Amsterdam UMC een klinische trial om het eerder door het AI-team ontwikkelde algoritme in de praktijk te testen. Dit algoritme (wiskundige formule) is inmiddels uitgebreid nationaal en internationaal getest en gevalideerd.